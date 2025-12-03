Slušaj vest

Nemanja Radonjić je i dalje pod suspenzijom u Crvenoj zvezdi. Nije poznato kada će doći do razrešenja situacije iz koje korist nema nijedna strana.

I Crvena zvezda i Nemanja Radonjić su na gubitku, tu nema dileme. Ali, bliži se prelazni rok i sve bi moglo uskoro da bude razrešeno.

Možda je već spakovao kofere - Nemanja Radonjić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Kad hoće, sve može

Nemanja Radonjić mnogo znači za igru Crvene zvezde, ali kada hoće i kada želi da igra. Videlo se to prošle sezone, kada je demolirao Štutgart (5:1) u Ligi šampiona, ili ove kada je ušao u igru i rešio 177. večiti derbi na stadionu Partizana za 38 sekundi, golom koji se može podvesti pod pravo fudbalsko savršenstvo i umeće.

Nije tajna da Nemanja Radonjić ne voli da trenira, da je fudbaler van svih šablona i kriterijuma. Jer da jeste, sigurno u svojoj 29. godini ne bi po drugi put bio na Marakani i pokušavao da oživi karijeru posle igranja u velikom broju evropskih klubova. Treba se samo setiti Marselja, Herte, Benfike, Torina i Majorke.

1/9 Vidi galeriju Fotografije Nemanje Radonjića Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Kurir, Screenshot

Nemanja, crni sine...

Kada je u pitanju potencijal Nemanje Radonjića i sve ono što je mogao da uradi u svojoj karijeri, najbolje svedoči gotovo kultna izjava generalnog direktora FK Crvena zvezda Zvezdana Terzića:

- Nemanja, crni sine, kako te, bre, nije sramota. Zašto ne igraš u Real Madridu, pa šta ćeš ti ovde? Pitao sam ga što nemaš sad na računu 50 miliona evra, ili 100. Bog ti dao sve! Ali, ne može, on ima svoje viđenje fudbala. Neverovatno, neverovatno... Bog mu dao sve. Ja iskreno mislim da je Nemanja Radonjić najbolji srpski igrač, najbolji koga ova zemlja može da ima...

Prema saznanjima Kurira, postoji opcija da Nemanja Radonjić napusti stadion "Rajko Mitić" ove zime. Naime, nekoliko klubova iz američke MLS lige pokazalo je interes za njega. Nije tajna da ga prati i nekoliko bogatih klubova iz Rusije. Tu su i neizbežni skauti iz Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji predstavljaju klubove koji mogu mnogo da plate, a igranje u tim ligama nije toliko zahtevno. Ali, Nemanja Radonjić ima 29, a ne 35 godina... Da bi išao tamo.

Nemanja Radonjić, slavi gol za Crvenu zvezdu na 177. večitom derbiju Foto: Dragan Tesic

Greh je da takav majstor sedi na tribinama

Jasno je da će ovu nimalo prijatnu situaciju morati da preseče uprava i sportski sektor Crvene zvezde. Ne isplati se ni njima, a ni Nemanji Radonjiću da on sedi na tribinama. Jedan od najbržih fudbalera na svetu ima ugovor sa crveno-belima do 30. juna 2026. godine, što će reći, da je zimski prelazni rok poslednja prilika da Crvena zvezda zaradi na njegovom transferu. Ili će ga klub sa Marakane prodati ove zime, ili će mu produžiti ugovor. Nema druge.

A, utakmica protiv Šturma u Gracu je 12. decembra, sa kojom Crvena zvezda zatvara Ligu Evrope za kalendarsku 2025. godinu. Jasno je da će biti oslabljena za Marka Arnautovića koji zbog povrede mišića noge neće igrati sve do kraja polusezone. Pomoć Nemanje Radonjića u tom meču bilo bi prava blagodet za crveno-bele. Samo je pitanje, želi li trener Vladan Milojević još jednom da mu popusti ove sezone...