Jedna od njih je bio i čuveni Donjeck, grad u koji je slao brojne fudbalere. Otkrio je zanimljivu anegdotu sa Nenadom Lalatovićem Stojadinović, a istakao je i kako je Ukrajina daleko lepša za život od Belgije ili Engleske, te da je Marko Grujić imao problem da se navikne na život u Liverpuli.

- Znam igrači vole da kažu kako je Donjeck neuslovan za život. Grad je, odličan. Restorani, diskoteke, klubovi, lepe žene... Znate li vi šta je Briž za Donjeck? Ili Liverpul? Tamo je Gruja hteo da skoči sa prvog sprata. Eto, Lalatoviću se kao nije svideo Donjeck, prvo veče je izašao u diskoteku. - počeo je priču Stojadinović, pa dodao:

- Da ne govorim o ugovorima i bonusima. Gazda ih je kitio kao novogodišnju jelku. Stalno mi i danas Zvonimir Vukić priča kako je trebalo tamo da ostane. Nije hteo ni da čuje kada je Partizan dobio ponudu. Zeka mu je računao na velikom digitronu koliko novca gubi ukoliko ostane u Partizanu, a drugih ponuda nije bilo. I rekao sam Zvonetu da ću to da ispričam. Krećemo mi privatnim avionom za Donjeck, Zeka podigao nogu i vidimo mi da ima pocepanu čarapu. Onako, pukla na prstu. Zvone i ja umiremo od smeha.. Zeka misli da se mi plašimo aviona, a mi pojačavamo smeh. I onda na kraju, posle pregleda, sačekuje nas Lane Jovanović u bermudama ispred jednog kafića. I obraća nam se: “Dobro što sam ovde ja, ali šte će majstor fudbala Zvone Vukić u ovoj vukojebini”. Zvonetu neprijatno...