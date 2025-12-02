Slušaj vest

Kosta Nedeljković eksplodirao je u Crvenoj zvezdi i sebi je brzo obezbedio transfer u inostranstvo, a posle Aston Vile stigao je do Lajpciga gde se trenutno nalazi na pozajmici.

Nije Nedeljković starter i bori se za ulogu u prvom timu, ali je i pored toga svestan da mora puno da radi kako bi izvukao maksimum iz čitave situacije.

Kosta Nedeljković Foto: Antonio Pozo / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Simon Dael / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Da li bi to bilo 15 ili 90 minuta, meni je svejedno. Voleo bih da postanem deo veće rotacije i da se posle ove povrede vratim na najbolji mogući način. Želim da mi trener ukaže veće poverenje na terenu, jer verujem da mogu da mu odgovorim na pravi način. Samo želim priliku, i siguran sam da ću je iskoristiti - rekao je Nedeljković u emisiji "Teme do Arene", pa se osvrnuo na period proveden u Crvenoj zvezdi i izraelskog trenera Baraka Bahara:

- Crvena zvezda mi je dala ogromnu šansu. Bez obzira na to što možda u tom trenutku nismo ostvarivali rezultate kakvi su se očekivali, u odnosu na kvalitet tima. Trener Barak Bahar mi je pružio veliko poverenje. Kod njega sam bio praktično nezamenjiv. Igrao sam Ligu šampiona, Superligu Srbije, pa čak i kup utakmice. Bukvalno sam igrao sve. Zato mu dugujem jednu ogromnu zahvalnost, jer je prepoznao moj potencijal i dao mi prostor da napredujem.

Barak Bahar u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport, Privatna Arhiva

