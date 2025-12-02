Slušaj vest

Čuveni fudbaler Saša Đani Ćurčić kontroverznim izjavama uvek je privlačio pažnju javnosti.

Nekadašnji fudbaler Boltona, Aston Vile i Kristal Palasa je bez trunke ustezanja otkrio je nedavno detalje iz veze sa svetski poznatim modelima pred kojima nije ostao imun, ali kako je i sam znao da prizna, ni one pred njim.

Pošto su mu manekenke fetiš, Naomi Kembel mu je oduvek bila velika želja. Tu želja mu se na kraju i ispunila, ali ne onako kako je zamišljao.

"Ona je vatreni navijač Kristal palasa, pa je došla na jednu našu utakmicu. Posle meča smo se upoznali u VIP baru. Nekoliko dana kasnije, napravio sam žurku i pozvao je da dođe. Posle toga smo počeli da se viđamo, ali nije htela da mi da prvog dana, teška je ona žena. Tek posle dvadesetog izlaska pristala je da spava sa mnom. Imali smo se*s tridesetak puta. Vrh je u krevetu", otkrio je nedavno intimne detalje, a potom nastavio da 'sipa' u istom ritmu i rekao zašto mu se tamnoputi top-model zgadio.

"Gadljiv sam na ženske dlake! Kada ih vidim po stanu, život mi se smuči, a Naomi ih je svuda ostavljala. Mnogo je neuredna, kao i sve manekenke. Ne skine šminku, a legne u krevet. Odvratno! Takve šutnem odmah u dupe i kažem da spavaju na balkonu. Pored toga što je aljkava, voli i da šmrče, pa sam često imao incidente. Vređa kućne pomoćnice, gađa ih pepeljarom, sve redom psuje... Pravila je skandale i po diskotekama, pa sam odlučio da iskuliram viđanja sa njom", iskren je Đani na koji će jednu manekenku pamtiti do kraja života.

"Bio sam i sa Evom Hercigovom, ali Karmen Elektra je najbolja u se*su. Sa njom sam imao vratolomije do sedam ujutru na bazenu. Ona je najluđa od svih", pohvalio jednom prilikom se Đani.

Ćurčić je poznat po burnom životu i tome što je potrošio ogromno bogatstvo na raskalašni život, te da je u Londonu imao penthaus u kom je često pravio žurke.

BOSNIĆA VRATIO NA PRAVI PUT

Kontroverzni fudbaler je, pričajući nedavno za podkast "Sportligt", otkrio detalje o australijskom golmanu Marku Bosniću, kojem je, kako kaže, pomogao da se izvuče iz problema sa drogom i veze sa čuvenom manekenkom Sofi Anderton.

Bosnića su pratili skandali tokom čitave karijere, a Ćurčić je tada u svojoj ispoveti ispričao kako ga je vratio na pravi put.

"Jao, šta je on prošao... Njegovi roditelji su me zvali da ga izvučem iz Londona i pošaljem u Sidnej. Uhvatila ga ona londonerka Sofi Anderton, nije to ko ove naše Beograđanke manekenke. To te izjede živog! Pet miliona funti mu otišlo na penthaus, ona ga namjestila... Žao mi bre dečka, dobar dečko, šta ti je život", počeo je Đani.

"Roditelji njegovi me zvali i nađem ga u apartmanu u Londonu u teškoj depresiji. Kaže on meni 'Vidi ja sam tebe nekada čuvao u Aston Vili, ti si bio problematičan a sad ti mene čuvaš...' Ja mu kažem 'Mark, moraš da se dižeš'. Uhvatili ga oni srpski ćevap narko dileri pod svoje, morao sam da rastjeram sve to, da dignem čovjeka. On samo o Sofiji Anderton misli, gleda neke rijalitije... Opasna je ona, opasna zavodnica", rekao je Ćurčić za Informer.

"Naježio sam se. Tu je otišlo 40.000.000 funti. On je bio golman Mančester junajteda, golman Čelsija... 40 miliona funti keša je nestalo, otišlo."

Anderton je bila zavisnica od kokaina, o čemu je prije više od 10 godina i otvoreno pričala za britanske medije, a prema Ćurčićevim rečima, uz nju je i Bosnić upao u takve probleme.

"Za svaku liniju koju bi ona povukla, i on bi povukao jednu", rekao je Ćurčić.

Bosniću su početkom 21. veka, dok je igrao za Čelsi, pronašli kokain u krvi na doping testu, pa je zbog toga bio suspendovan na devet mjeseci i dobio otkaz na "Stamford Bridžu". Karijeru je okončao sa samo 30 godina, a danas vodi uredan život u Australiji.

