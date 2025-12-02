KATAI JE POČEO KAO ŠTOPER! NOSIO JE CRVENU KRESTU KAO DEJVID BEKAM: Englez mu je bio uzor, farbao je kosu i hteo da bude kao on
Aleksandar Katai postao je simbol FK Crvena zvezda. Ruši rekord za rekordom u crveno-belom dresu i ne misli da stane.
U dva navrata je Aleksandar Katai nosio crveno-beli dres najboljeg srpskog kluba, prvo od 2014. do 2016, a drugo od 2020. do danas.
Svi su hteli da budu Bekam
Jedan od onih koji odlično poznaje Aleksandra Kataija (34) jeste njegov prijatelj i saigrač iz mladih dana u novosadskoj Vojvodini Danijel Aleksić (34).
Trenutno fudbaler drugoligaša iz Turske Koruma, otkrio je kakav je Aleksandar Katai bio u detinjstvu.
- Išao sam sa Veternikom na turnir u Švedskoj, bili smo drugi… Čak smo pozajmili i Kataija za taj turnir. On je tu bio u jednoj školi fudbala. Bio je predobar, magija. Međutim, on je počeo kao štoper tamo. Uzme loptu, predribla sve i postigne gol - otkrio je Danije Aleksić u podkastu "Alesto" i nastavio:
- Sećam se da je na taj turnir došao sa crvenom krestom. To je posle Bekama 2002. godine. Svi smo se po povratku ofarbali tako. Ja sam posle tog turnira prešao u Vojvodinu, tamo mi je trener, inače moj ujak, rekao da moram da se ošišam.
Na pragu Crvene zvezde, ali...
Danijel Aleksić bio je jedan od najvećih talenata srpskog fudbala, ali nije napravio karijeru kakva se od njega očekivala. Kao klinac je u transferu vrednom 2.250.000 iz Vojvodine otišao u Đenovu. Potom je usledila selidba u Nemačku u Grojter Firt, pa u Francusku u Sent Etjen i Arl Avinjon, poljsku Lehiju...
Da bi sebe našao u švajcarskom Sankt Galenu, a onda u Turskoj u potpunosti rehabilitovao karijeru igrajući za Malatiju, Basakšehir i Konjaspor, uz jednogodišnju epizodu u Al Ahliju iz Saudijske Arabije.
- Kad sam krenuo u srednju školu sam dao gol Zvezdi za 2:0. Poletiš naravno tu… Pogledaš oko sebe, a tamo otac, majka i devojka. Čekaš da se završi utakmica, da odeš u grad, da se prošetaš, pokažeš. Mlad si, šta ćeš... Sutra škola, pa veliki odmor, svi se okupe oko tebe. To ti je u tim godinama bitno - setio se Danijel Aleksić.
Valja se podsetiti da je Danijel Aleksić bio nadomak dolaska u Crvenu zvezdu početkom 2018. godine. Silno ga je tada želeo Vladan Milojević, jer mu je pomoćnik Milan Kosanović koji je odlično poznavao Aleksića iz Vojvodine preneo sve informacije o njegovom kvalitetu. Međutim, do dogovora između Sankt Galena i Crvene zvezde nije došlo i transfer je propao.