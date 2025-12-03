Slušaj vest

Fudbalere Vojvodine u sredu očekuje duel osmine finala Kupa Srbije protiv ekipe OFK Vršac. Meč se igra u Vršcu od 13 časova.

Vezista “stare dame“ Milutin Vidosavljević ističe da se ekipa maksimalno priprema za meč i da rivala shvata izuzetno ozbiljno. Posebno, kad se vide rezultati u prethodnoj fazi Kupa Srbije kada je veliki broj superligaša ispao od članova Prve lige Srbije.

Vojvodina je proteklog vikenda potvrdila mesto u vrhu tabele, odličnom igrom i pobedom protiv Spartaka (2:0). To je bio najbolji recept da se “zaboravi” poraz od Radnika.

– Teško nam je svima pao poraz u Surdulici, pogotovo zato što nismo bili ni blizu našeg nivoa u svakom segmentu igre. Ali mislim da smo protiv Spartaka pokazali sve što posedujemo, da smo pre svega jako dobar tim. Kada svako od nas daje svoj maksimum, verujem da možemo svakog da pobedimo u našoj ligi kada smo pravi i na 100 odsto svojih mogućnosti – poručio je Vidosavljević.

Ambicije Voše u Kupu Srbije zahtevaju da se sutrašnjoj utakmici pristupi kao da je finale. Takvo razmišljanje vlada u svlačionici tima iz “srpske Atine”.

– Kup je podjednako važan kao i prvenstvo, nema opuštanja, potpuno smo fokusirani na utakmicu protiv Vršca. Želimo da dođemo u Kupu što je dalje moguće. Vojvodina je poslednje dve godine igrala dva finala, svi znamo šta nam je cilj i moramo da težimo ka tome da to finale bude i ove godine, a onda i korak dalje. Uz kvalitet koji posedujemo, zaista mislim da je to dostižno – istakao je sjajni vezista.

Posle gostovanja u Vršcu, fudbalere Vojvodine do kraja godine očekuju još tri meča u Mocart Bet Super ligi.

