Slušaj vest

Fudbaler Vojvodine Milutin Vidosavljević rekao je danas da se ekipa maksimalno priprema za predsetojeći meč Kupa Srbije protiv Vršca i dodao da rivala shvata izuzetno ozbiljno.

Fudbalere Vojvodine u sredu očekuje duel osmine finala Kupa Srbije protiv ekipe OFK Vršac. Meč se igra u Vršcu od 13.00.

FK Vojvodina, početak priprema Foto: FK Vojvodina

"Kup je podjednako važan kao i prvenstvo, nema opuštanja, potpuno smo fokusirani na utakmicu protiv Vršca. Želimo da dođemo u Kupu što je dalje moguće", rekao je Vidosavljević, prenosi klub.

"Vojvodina je poslednje dve godine igrala dva finala, svi znamo šta nam je cilj i moramo da težimo ka tome da to finale bude i ove godine, a onda i korak dalje. Uz kvalitet koji posedujemo, zaista mislim da je to dostižno", dodao je vezista Vojvodine.

Posle gostovanja u Vršcu, fudbalere Vojvodine do kraja godine očekuju još tri meča u Super ligi Srbije.

Ne propustiteFudbalŽELIMO DA NASTAVIMO U OVAKVOM RITMU! Milutin Vidosavljević jasan posle pobede Vojvodine protiv Radničkog
Milutin Vidosavljević.jpg
FudbalTO ŠTO JE VIDEO U NOVOM SADU, NIJE NIGDE U KARIJERI! Vidosavljević presrećan u Vojvodini: "Ne pamtim da sam to imao negde..."
Milutin Vidosavljević
FudbalVIDOSAVLJEVIĆ ISPISAO ISTORIJU I ODVEO VOJVODINU NA VRH TABELE "Srećan zbog gola, a još više zbog pobede"
Milutin Vidosavljević
FudbalPOVRATNICI, NOVAJLIJE I NOVA IZNENAĐENJA SELEKTORA SRBIJE... Analiza Piksijevog spiska - na ove momke treba obratiti pažnju, ko će od njih dobiti šansu?
FSS PRESS_01.JPG

Ludnica na Karađorđu: Vojvodina šokirala Zvezdu u 90. minutu! Izvor: MONDO/Milutin Vujičić