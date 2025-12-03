FUDBALER VOJVODINE PRED MEČ U KUPU: "Vojvodina je poslednje dve godine igrala dva finala, svi znamo šta nam je cilj..."
Fudbaler Vojvodine Milutin Vidosavljević rekao je danas da se ekipa maksimalno priprema za predsetojeći meč Kupa Srbije protiv Vršca i dodao da rivala shvata izuzetno ozbiljno.
Fudbalere Vojvodine u sredu očekuje duel osmine finala Kupa Srbije protiv ekipe OFK Vršac. Meč se igra u Vršcu od 13.00.
"Kup je podjednako važan kao i prvenstvo, nema opuštanja, potpuno smo fokusirani na utakmicu protiv Vršca. Želimo da dođemo u Kupu što je dalje moguće", rekao je Vidosavljević, prenosi klub.
"Vojvodina je poslednje dve godine igrala dva finala, svi znamo šta nam je cilj i moramo da težimo ka tome da to finale bude i ove godine, a onda i korak dalje. Uz kvalitet koji posedujemo, zaista mislim da je to dostižno", dodao je vezista Vojvodine.
Posle gostovanja u Vršcu, fudbalere Vojvodine do kraja godine očekuju još tri meča u Super ligi Srbije.