Fudbaler Vojvodine Milutin Vidosavljević rekao je danas da se ekipa maksimalno priprema za predsetojeći meč Kupa Srbije protiv Vršca i dodao da rivala shvata izuzetno ozbiljno.

Fudbalere Vojvodine u sredu očekuje duel osmine finala Kupa Srbije protiv ekipe OFK Vršac. Meč se igra u Vršcu od 13.00.

FK Vojvodina, početak priprema

"Kup je podjednako važan kao i prvenstvo, nema opuštanja, potpuno smo fokusirani na utakmicu protiv Vršca. Želimo da dođemo u Kupu što je dalje moguće", rekao je Vidosavljević, prenosi klub.

"Vojvodina je poslednje dve godine igrala dva finala, svi znamo šta nam je cilj i moramo da težimo ka tome da to finale bude i ove godine, a onda i korak dalje. Uz kvalitet koji posedujemo, zaista mislim da je to dostižno", dodao je vezista Vojvodine.

Posle gostovanja u Vršcu, fudbalere Vojvodine do kraja godine očekuju još tri meča u Super ligi Srbije.