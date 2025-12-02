Slušaj vest

Nakon što su u nedelju pretrpeli šesti uzastopni poraz u svim takmičenjima, 3:1 od Lorijana u francuskoj ligi, igrači Nice su se sinoć suočili sa velikim brojem svojih navijača kada su se vratili u klupski trening centar.

Navijači su uzvikivali uvrede i zahtevali veću posvećonost ekipe dok su tenzije eskalirale, a u izveštaju su ukazivali da su neki navijači čak i ušli u autobus tima.

- Klub razume frustraciju izazvanu nizom loših rezultata i igara koji nisu u skladu sa njegovim vrednostima. Međutim, incidenti koji su se dogodili su neprihvatljivi. Nekoliko članova kluba je i napadnuto - saopštio je taj francuski klub.

"Ekip" je izvestio da su neki igrači i članovi stručnog štaba pljuvani dok su izlazili iz autobusa, pa čak i udarani pesnicama. Žeremi Boga i Terem Mofi su, kako se navodi, najžeće napadnuti, zadobivši više udaraca. Napadnut je i sportski direktor Florijan Moris.

Posle 14 kola, Nica je deseta na tabeli francuske Lige 1, izgubila je sedam utakmica i primila 26 golova.

Poraz od Lorijana dogodio se samo tri dana posle poraza od 3:0 od Porta u Ligi Evropa. Nica je na dnu tabele tog takmičenja pošto je izgubila svih pet utakmica.

Bonus video: