SRPSKOG TRENERA MOLILI DA OSTANE! Lazetić posle napada na njega i porodicu doneo konačnu odluku!
Lazetić, koji je zajedno sa porodicom prošao kroz izuzetno buran i težak period, više nije trener Makabija iz Tel Aviva, uprkos naporima vlasnika i direktora tog kluba da ga nagovore da ostane.
Navijači su tražili odlazak Žarka Lazetića, pa čak i napali njegovu porodicu, ispalili rakete prema zgradi u Tel Avivu u kojoj je bio dom srpskog trenera i njegovih najbližih.
Oni su pokušali da uđu u zgradu, a na licu mesta je reagovala policija koja je kasnije privela najmanje jednog navijača osumnjičenog da se nalazio ispred zgrade.
Lazetić je pre utakmice protiv Ašdoda na kojoj nije vodio ekipu, podneo ostavku, međutim vlasnik Mič Goldar i direktor Džeg Angelidis, izrazili su veliku želju da nekadašnji trener TSC-a ipak ostane u Tel Avivu.
Međutim, Žarko Lazetić je doneo konačnu odluku i nije ni razmišljao o mogućnosti da se predomisli.
Više nije trener Makabija koji je vodio u 74 utakmice.
Makabi je trenutno na drugom mestu u izraelskom prvenstvu i u igri je za titulu, ali je u Ligi Evrope osvojio samo bod iz pet utakmica.
