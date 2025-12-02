Slušaj vest

Lazetić, koji je zajedno sa porodicom prošao kroz izuzetno buran i težak period, više nije trener Makabija iz Tel Aviva, uprkos naporima vlasnika i direktora tog kluba da ga nagovore da ostane.

Navijači su tražili odlazak Žarka Lazetića, pa čak i napali njegovu porodicu, ispalili rakete prema zgradi u Tel Avivu u kojoj je bio dom srpskog trenera i njegovih najbližih.

Oni su pokušali da uđu u zgradu, a na licu mesta je reagovala policija koja je kasnije privela najmanje jednog navijača osumnjičenog da se nalazio ispred zgrade.

1/18 Vidi galeriju Žarko Lazetić Foto: Mats Torbergsen / AFP / Profimedia, Starsport©

Lazetić je pre utakmice protiv Ašdoda na kojoj nije vodio ekipu, podneo ostavku, međutim vlasnik Mič Goldar i direktor Džeg Angelidis, izrazili su veliku želju da nekadašnji trener TSC-a ipak ostane u Tel Avivu.

Međutim, Žarko Lazetić je doneo konačnu odluku i nije ni razmišljao o mogućnosti da se predomisli.

Više nije trener Makabija koji je vodio u 74 utakmice.

Makabi je trenutno na drugom mestu u izraelskom prvenstvu i u igri je za titulu, ali je u Ligi Evrope osvojio samo bod iz pet utakmica.

Bonus video: