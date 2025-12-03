Slušaj vest

Sećate li se fudbalske sutkinje Elif Kararslan iz Turske? Devojke zbog koje je fudbal u Evropi stao u jednom trenutku.

Bio je to ozbiljan skandal, pošto se video sa eksplicitnim scenama vrlo brz pojavio na internetu i atraktivnoj Elif Kararslan nije bilo spasa.

Elif Kararslan voli da se fotka na društvenim mrežama Foto: Printskrin/Instagram

Doživotna zabrana

Da podsetimo, Elif Kararslan (25) i nekadašnji FIFA sudija iz Turske Orhan Erdermir (62) ostali su doživotno bez dozvole za rad u turskom fudbalu, jer su bili akteri privatnog snimka koji se pojavio u javnosti. Bila je to odluka Saveta FS Turske. Sve se to desilo početkom okrtobra 2024. godine.

Iako je bila suočena s teškim optužbama, Elif Kararslan odlučno je demantovala da se nalazi na spornom snimku.

- Ispred mene je dug pravni put, ali ću ga prebroditi na najjači način. Plakanje, vrištanje i tuga nisu stvari koje želim da radim. To nisam ja. Braniću svoj cilj do kraja. Samo sam jedna od mnogih koji su oštećeni, nadam se da sam poslednja - rekla je Elif Kararslan.

1/12 Vidi galeriju Elif Kararslar Foto: Printskrin/Instagram

Sudija priznao da je na snimku

Njen advokatski tim izdao je saopštenje u kojem tvrde:

- Na društvenim mrežama objavljen je montirani snimak koja nije originalan i stvoren je u potpunosti putem veštačke inteligencije sa tuđeg korisničkog računa, te nema bilo kakve veze sa našom klijentkinjom. Kada se snimak pregleda, vrlo je jasno da slika nije čista i da su delovi odnosa u potpunosti uređeni putem računara.

Za razliku od Kararslanove, Orhan Erdemir (62) priznao je da se on nalazi na snimku, ali tvrdi da je video dospeo u javnost bez njegovog znanja. Erdemir, koji je bio FIFA sudija između 1999. i 2002, a kasnije je postao delegat i kontrolor suđenja, izrazio je duboko žaljenje zbog posledica. Njemu se raspao brak, ostavila ga je supruga, kao i deca.

Bivi turski fudbalski sudija - Orhan Erdemir Foto: Printskrin/Telegram

Pravni postupak i dalje traje

- Moja čast u porodici, društvenom okreuženju i sudijskoj zajednici je uništena. Osim finansijskih gubitaka, emocionalna šteta koju sam pretrpeo je neopisiva. Moja karijera sudije i delegata, koju sam ponosno održavao više od 30 godina bez ijedne mrlje, preokrenuta je naglavačke - poručio je Erdemir.

Dok pravna bitka i dalje traje, a javnost ostaje podeljena oko autentičnosti snimka i etičke crte celog slučaja, Elif Kararslan napravila je značajan zaokret u karijeri. Iskoristila je popularnost na društvenim mrežama, gde je prati skoro 670.000 ljudi. Odlično zarađuje zbog toga, a pokrenula je i profil koji naplaćuje i na kojem prikazuje sadržaj koji nije za široke narodne mase.

Njen profil na društvenim mrežama, koji je i pre skandala bio popularan zbog atraktivnih fotografija sa putovanja, utakmica i izlazaka, sada je dobio dodatnu pažnju.

1/10 Vidi galeriju Elif Kararslan Foto: Printskrin/Instagram

Igrala za Bešiktaš

Elif Kararslan rođena je u Istanbulu. Kao klinka počela je fudbalsku karijeru u Bešiktašu i bila vrlo talentovanam, ali je zbog povrede bila prisiljena da prekine, pa je odlučila da postane sudija. Debitovala je 2020. i počela da gradi uspešnu karijeru, a relativno brzo došla je do situacije da kao pomoćni sudija vodi utakmice elitnog ranga turskog fudbala.

Uprkos skandalu, Elif je nastavila da se pojavljuje u javnosti. Početkom 2025. objavila je da je diplomirala master studije iz oblasti sportskog menadžmenta, sa prosečnom ocenom 3.90, kako je sama napisala.