Žarko Lazetić, srpski fudbalski trener, doneo je konačnu odluku o budućnosti svoje karijere.

Lazetić, koji je zajedno sa porodicom prošao kroz izuzetno buran i težak period, više nije trener Makabija iz Tel Aviva, uprkos naporima vlasnika i direktora tog kluba da ga nagovore da ostane.

Pogledajte neke od fotografija Žarka Lazetića iz trenerskih dana:

Žarko Lazetić Foto: Mats Torbergsen / AFP / Profimedia, Starsport©

