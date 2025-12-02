Žarko Lazetić više nije trener Makabija, a pogledajte neke od njegovih fotografija iz trenerskih dana
Našao se u ozbiljnoj nevolji, pa doneo odluku: Žarko Lazetić završio sa Makabijem
Žarko Lazetić, srpski fudbalski trener, doneo je konačnu odluku o budućnosti svoje karijere.
Lazetić, koji je zajedno sa porodicom prošao kroz izuzetno buran i težak period, više nije trener Makabija iz Tel Aviva, uprkos naporima vlasnika i direktora tog kluba da ga nagovore da ostane.
