Dušan Vlahović povredio je butni mišić leve noge i predstoji mu duža pauza, najmanje tri meseca. U nedeljama koje su mnogo važne i bitne za Juventus.

Napadač srpske fudbalske reprezentacije i Juventusa Dušan Vlahović želi da se što pre vrati na teren i pomogne klubu iz Torina, pa je iz tog razloga počeo da traži pomoć.

Povreda nimalo naivna - Dušan Vlahović Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Lekari u nedoumici

Lekarski tim Juventusa definitivno nije doneo odluku, kako i na koji način lečiti Dušana Vlahovića. Da li mirovanjem i tretmanom u kojem bi Srbin mirovao, ili da se uradi operacija, pa da bude poznato koliko će trajati terapije i oporavak.

Prema informacijama lista "Korijere delo Sport", medicinski stručnjaci su savetovali Dušana Vlahovića da se opredeli za hirirški zahvat. Konačnu odluku Srbin bi trebalo da donese u konsultaciji sa klubom i svojim agentima do četvrtka, pošto stignu rezultati preostalih detaljnih pregleda.

Savet prijatelja mnogo vredi - Sergej Milinković Savić Foto: Starsport

Sergej brate, pomozi

Međutim, Dušan Vlahović i ljudi iz njegovog okruženja pokušavaju da pronađu i alternativni vid lečenja, koji bi mu bio od pomoći i sačuvao ga od operacije. Kako pišu Italijani, Vlahović je razgovarao sa Sergejem Milinkovićem-Savićem oko povrede. Njih dvojica su dobri prijatelji i Vlahovića zanima da li bi operacija mogla da bude obavljena u inostranstvu, konkretno u specijalizovanoj klinici u Švajcarskoj.

Odluka o tome kako i na koji način će se lečiti nije nimalo laka. Prema navodima italijanskog lista, ukoliko bi se Vlahović odlučio za nehirurški pristup, morao bi da prođe kroz strogi režim od 45 dana potpunog mirovanja.

1/6 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču Fiorentina - Juventus Foto: Sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia, Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia

Doneti pravu odluku

Posle toga usledio bi period od oko mesec dana postepene fizičke pripreme i povratka trenažnom procesu, što bi ukupno iznosilo oko dva i po meseca pauze. Ipak, rizik eventualne ponovne povrede ne bi bio potpuno otklonjen. I tu je ključ.

U slučaju operacije okvirni vremenski rok oporavka bio bi gotovo istovetan, možda koja nedelja duže, ali bi hirurški zahvat pružio znatno čvršće medicinske garancije za dugoročno stabilno stanje mišića i smanjio mogućnost recidiva. Zato je odluka izuzetno važna, kako za igrača, tako i za klub koji računa na njega u nastavku sezone.

U Juventusu zasad čekaju konačni dogovor između fudbalera i klupskog medicinskog osoblja. Samo od toga zavisi kojom će se terapijskom putanjom krenuti i kada bi Vlahović mogao ponovo na teren.