FK Crvena zvezda igraće protiv Šturma iz Graca poslednju utakmicu Lige Evrope u 2025. godini, a ona je na programu 11. decembra u Austriji, u terminu od 18.45 časova.

Crveno-beli će u Grac doći znatno oslabljeni, bez prve dve zvezde kluba povređenog Marka Arnautovića i suspendovanog Nemanje Radonjića. Ali...

Dimitri Laval fudbaler Šturma iz Graca povredio je ukrštene ligamente Foto: www.sksturm.at

I domaćin će u tu utakmicu ući silno oslabljen. Naime, Šurm iz Graca ostao je bez prvog štopera tima Belgijanca Dimitrija Lavala. On je proteklog vikenda, na utakmici protiv Hartberga pokidao prednje ukrštene ligamente kolena, pa je samim tim završio sezonu.

Dimitri Laval zamenjen je zamenjen u 65. utakmici protiv Hartberga, koju je klub iz Graca dobio na gostovanju minimalnim rezultatom 1:0. Belgijanac če posle lekarskih pregleda morati na operaciju. Potom slede terapije i oporavak, a planirano je da se na teren vrati tek na leto, kada počne nova sezona.

Izostanak Belgijanca biće problem za klub iz Austrije, ali nije da Šturm nema igrače koji mogu da zamene Dimitrija Lavala. U konkurenciji su Nemac Tim Oerman, te domaći igrači Niklas Gejrhofer i Emanuel Aivu. Na mestu štopera može da pomogne i reprezentativac Slovenije Jon Gorenc Stanković, po vokaciji zadnji vezni.

Dimitri Laval bio je standardan u Šturmu od početka sezone i vrlo važan igrač u taktičkoj postavci trenera Jirgena Zojmela. Od početka sezone odigrao je 23 utakmice za klub iz Graca u svim takmičenjima. Samo protiv Volfzbergera i Hartberga nije igrao svih 90 minuta u prvenstvu. U Ligi Evrope celu utakmicu odigrao je protiv Mitjilanda, Rendžersa i Seltika, dok je u meču sa Notingem Forestom proveo 33 minuta na terenu. Nije bio u protkolu na meču protiv Panatinaikosa.

Crvena zvezda ima sedam bodova posle pet kola u Ligi Evrope i zauzima 22. mesto, dok je Šturm na 28. poziciji sa četiri boda.