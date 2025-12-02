Slušaj vest

Prednost reprezentaciji Srbiji donela je Nina Matejić golom u drugom minutu, a izjednačenje Češkoj Klara Kahinova pogotkom u 46. minutu.

Pobedonosan gol za selekciju Srbije postigla je Tijana Filipović u 57. minutu.

Srpske fudbalerke su protiv selekcije Češke u Antaliji već igrale u petak, u meču u kom su pobedile 1:0.

(Beta)

Ne propustiteFudbalŠTURM BEZ VAŽNOG IGRAČA DOČEKUJE CRVENU ZVEZDU: Teška povreda standardnog člana ekipe iz Graca!
Dimitri Laval fudbaler Šturma iz Graca
FudbalDUŠAN VLAHOVIĆ I SERGEJ PONOVO SARAĐUJU: Napadač Juventusa zvao u pomoć prijatelja iz reprezentacije!
Dušan Vlahović i Sergej Milinković Savić kao reprezentativci Srbije
FudbalNašao se u ozbiljnoj nevolji, pa doneo odluku: Žarko Lazetić završio sa Makabijem (GALERIJA)
Žarko Lazetić
FudbalSRPSKOG TRENERA MOLILI DA OSTANE! Lazetić posle napada na njega i porodicu doneo konačnu odluku!
20231026-20-21-16photomaster.jpg

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir