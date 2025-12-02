Ženska fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Češke 2:1, u prijateljskoj utakmici odigranoj u Antaliji.
Fudbal
POBEDA SRPSKIH FUDBALERKI: Češka poražena u prijateljskom meču
Prednost reprezentaciji Srbiji donela je Nina Matejić golom u drugom minutu, a izjednačenje Češkoj Klara Kahinova pogotkom u 46. minutu.
Pobedonosan gol za selekciju Srbije postigla je Tijana Filipović u 57. minutu.
Srpske fudbalerke su protiv selekcije Češke u Antaliji već igrale u petak, u meču u kom su pobedile 1:0.
(Beta)
