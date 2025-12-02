Fudbaler Real Madrida Ferlan Mendi zadobio je povredu mišića desne noge, saopštio je španski klub.
NOVI UDARAC ZA REAL MADRID: Mendi van terena minimum tri nedelje
Real Madrid je u svom saopštenju naveo da je Mendi zadobio "povredu mišića bicepsa femorisa desne noge", a poznati insajder Fabricio Romano preneo je da će francuski defanzivac zbog nje sa terena odsustvovati minimum tri nedelje.
Mendi je jedini nastup za Real Madrid ove sezone zabeležio 26. novembra, u utakmici Lige šampiona protiv Olimpijakosa.
(Beta)
