Fudbaleri Trajala iz Kruševca plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije, pošto su u osmini finala, na gostujućem terenu pobedili pančevački Železničar 2:1.
Fudbal
IZNENAĐENJE U PANČEVU: Trajal pobedio Železničar i plasirao se u četvrtfinale Kupa Srbije
Prednost Trajalu doneo je Ognjen Milošević golom u 54. minutu, a vođstvo je uvećao Danijel Ranđelov pogotkom tri minuta kasnije.
Konačan rezultat postavio je napadač Železničara Nikola Jovanović pogotkom u 88. minutu.
Železničar je od sedmog minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio golman Ognjen Lukić.
(Beta)
