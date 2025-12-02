Slušaj vest

Prednost Trajalu doneo je Ognjen Milošević golom u 54. minutu, a vođstvo je uvećao Danijel Ranđelov pogotkom tri minuta kasnije.

Konačan rezultat postavio je napadač Železničara Nikola Jovanović pogotkom u 88. minutu.

Železničar je od sedmog minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio golman Ognjen Lukić.

(Beta)

Igrač pao na meču Železničar Trajal Izvor: Arena 2 Premium