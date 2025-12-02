Bivši engleski fudbaler i nekadašnji igrač Premijer lige uhapšen je pod sumnjom da je počinio pokušaj silovanja, objavili su britanski mediji.
UŽAS! Bivši engleski fudbaler uhapšen na aerodromu zbog pokušaja silovanja
Kako prenosi "The Sun", on je priveden na aerodromu "Stansted" nakon što je zaustavljen na pasoškoj kontroli neposredno pre ukrcavanja na let.
Iz policije Eseksa saopšteno je da je muškarac uhapšen zbog sumnje na pokušaj silovanja i da mu je određena kaucija do kraja februara 2026. godine, dok se istraga nastavlja. Navodi se i da je reč o navodnom incidentu koji se ne odnosi na skoriji period.
Identitet bivšeg fudbalera nije objavljen iz pravnih razloga. U Velikoj Britaniji policija u pravilu ne objavljuje imena uhapšenih osoba, u skladu sa smernicama uvedenim posle Levesonove istrage iz 2012. godine, a identitet se najčešće saopštava tek nakon podizanja optužnice.
(Beta)
