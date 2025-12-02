Rade Krunić na utakmici Pafosa i Crvene zvezde na Kipru

Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić poručio je da tim ulazi u izuzetno zahtevnu seriju mečeva i naglasio da svaki naredni duel nosi veliki značaj u borbi za vrh tabele, preneli su danas crveno-beli.

."Ulazimo u period u kojem je svaka utakmica ključna i za svaku moramo posebno da se pripremimo. Pre susreta u Ligi Evrope očekuju nas dva veoma zahtevna ispita u domaćem prvenstvu, protiv rivala koji igraju u dobroj formi. Trudićemo se da se maksimalno spremimo, jer više nema prostora za kalkulacije, cilj nam je pobeda u svakom meču. Nadam se da ćemo trijumfom protiv Čukaričkog ponovo preuzeti prvo mesto", izjavio je Krunić.

On je istakao da je podrška navijača bila presudna u prethodnom periodu i pozvao zvezdaše da u što većem broju dođu na predstojeće utakmice.

"Želeo bih da pozovem navijače da budu uz nas protiv Čukaričkog i Vojvodine. "Delije" nas prate iz dana u dan i njihova podrška nam je mnogo značila tokom slabijeg rezultatskog perioda. Trebaće nam i u preostalih pet utakmica do kraja polusezone. Hvala im što su uz nas bez obzira na ishod mečeva. Uveren sam da će ponovo biti naša snaga, a kada su oni tu – sve je lakše na terenu", poručio je Krunić.