Japanski fudbaler Ju Horike (24) srušio se na terenu tokom utakmice svog Trajala protiv Železničara iz Pančeva.
Fudbal
STRAŠNE SCENE U KUPU SRBIJE: Fudbaler se srušio na teren, saigrači mu vadili jezik iz usta
Slušaj vest
Fudbaleri Trajala iz Kruševca plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije, pošto su u osmini finala, na gostujućem terenu pobedili pančevački Železničar 2:1.
Sam rezultat nakratko je ostao u senci neprijatne scene koja se dogodila u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena.
Japanski internacionalac Ju Horike je prilikom ulaska u blok pokušao da zaustavi udarac napadača rivala Nikole Jovanovića. U tome je uspeo, ali ga je lopta snažno pogodila pravo u glavu, te izgubio svest.
Saigrači su odmah priskočili i izvadili mu jezik kako bi sprečili najgore, a medicinski tim je utrčao na teren.
Srećom, ispostavilo se da posledice nisu ozbiljne.
Pogledajte taj trenutak:
Reaguj
Komentariši