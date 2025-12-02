Slušaj vest

Fudbaleri Trajala iz Kruševca plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije, pošto su u osmini finala, na gostujućem terenu pobedili pančevački Železničar 2:1.

Sam rezultat nakratko je ostao u senci neprijatne scene koja se dogodila u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena.

Japanski internacionalac Ju Horike je prilikom ulaska u blok pokušao da zaustavi udarac napadača rivala Nikole Jovanovića. U tome je uspeo, ali ga je lopta snažno pogodila pravo u glavu, te izgubio svest.

Saigrači su odmah priskočili i izvadili mu jezik kako bi sprečili najgore, a medicinski tim je utrčao na teren.

Srećom, ispostavilo se da posledice nisu ozbiljne.

Pogledajte taj trenutak:

Igrač pao na meču Železničar Trajal Izvor: Arena 2 Premium