Trener fudbalera Novog Pazara Vladimir Gaćinović rekao je danas da će njegova ekipa u osmini finala Kupa Srbije protiv gostujuće Dubočice zaigrati "možda i u najjačem sastavu".

"Nešto malo ćemo iskombinovati, slično kao u prethodnoj rundi Kupa Srbije sa Naftagasom u Elemiru (1:0). Videćemo da neke malo odmorimo, a da pojedinci možda podele minute. Može, ipak, da se desi da izađemo u najjačem sastavu", rekao je Gaćinović.

Utakmica na Gradskom stadionu zakazana je za sredu od 17 časova.

Domaćin će prvoligašu iz Leskovca suprotstaviti tim bez povređenih štopera Ahmeda Hadžimujovića i Jovana Maneva.

Osim njih, predstojeći meč zbog klupske suspenzije propustiće fudbaler sredine terena Abdulaj Sise.

Gaćinović je ocenio da Dubočica igra kvalitetno, agresivno i napadački.

"Sigurno će predstavljati tvrd zalogaj. Mnogo su bolji nego što pokazuje tabela u drugom rangu. Verovatno na njihov plasman utiče loša situacija u klubu. Imaju puno kvalitetnih igrača, koji su nosili dresove ozbiljnih klubova", zaključio je trener pazarskog superligaša.