Slušaj vest

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su u gostima ekipu Fulama u neverovatnom utakmici rezultatom 5:4

1/33 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Imali su gosti 3:0 posle 44 minuta igre golovima Halanda, Rejndersa i Fodena, ali je uspeo Fulam da u nadoknadi prvog dela smanji rezultat preko Smit Roua.

Inače, Norvežanin je stigao do 100. gola u Premijer ligi i ispisao istoriju, pošto je postao igrač kom je trebalo najmanje utakmica da dođe do takvog poduhvata - 111.

Novim pogotkom Fodena, pa autogol Bergea su odveli Siti na 5:1 i činilo se da se sprema pravi debakl Fulama. Ali, nisu tako mislili igrači domaće ekipe.

Opustio se Siti pri ovom rezultatu, a izabranici Marka Silve su to iskoristili i preko dvostrukog strelca Čukvuezea, te Ivobija došli do 4:5 i uneli pravu dramu u ovaj meč.

U poslednjim sekundama meča Fulam je imao zicer, King je već savladao Donarumu, ali je onda Gvardiol u poslednjoj sekundi izbio sa gol linije.

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola sigurno neće biti srećan posle ovakve pobede svog tima.

Siti je na drugom mestu na tabeli sa 28 bodova, dva manje i utakmicom više od prvoplasiranog Arsenala. Fulam je na 15. mestu sa 17 poena.