Slušaj vest

Poveo je Atletiko golom Aleksa Baene u 19. minutu, a preokret Barseloni doneli su pogocima Rafinja u 26. i Dani Olmo u 65. minutu.

Konačan rezultat je postavio Feran Tores golom u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.

Barselona je prva na tabeli sa 37 bodova, četiri više i utakmicom više od drugoplasiranog Real Madrida. Atletiko je četvrti sa 31 bodom.

U narednom kolu, Barselona će u Sevilji gostovati Betisu, dok će Atletiko gostovati Atletik Bilbau.

(Beta)

Ne propustiteFudbalPOTPUNA LUDNICA U LONDONU UZ DEVET POGODAKA: Haland ispisao istoriju, Siti umalo od gotovog napravio veresiju! Gvardiolu tek sada boli glava
profimedia-1056091926.jpg
FudbalSTRAŠNE SCENE U KUPU SRBIJE: Fudbaler se srušio na teren, saigrači mu vadili jezik iz usta
Ju Horike
FudbalKRUNIĆ PRED ČUKARIČKI: Nema prostora za kalkulacije, moramo da pobeđujemo
Rade Krunić
FudbalUŽAS! Bivši engleski fudbaler uhapšen na aerodromu zbog pokušaja silovanja
shutterstock_2473031675.jpg

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir