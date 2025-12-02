Fudbaleri Barselone pobedili su na svom terenu Atletiko Madrid 3:1, u 19. kolu španske Primere.
BARSA TRIJUMFOVALA POSLE PREOKRETA I DRAME: Kraj Atletikovog niza prekinut na Nou Kampu
Poveo je Atletiko golom Aleksa Baene u 19. minutu, a preokret Barseloni doneli su pogocima Rafinja u 26. i Dani Olmo u 65. minutu.
Konačan rezultat je postavio Feran Tores golom u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.
Barselona je prva na tabeli sa 37 bodova, četiri više i utakmicom više od drugoplasiranog Real Madrida. Atletiko je četvrti sa 31 bodom.
U narednom kolu, Barselona će u Sevilji gostovati Betisu, dok će Atletiko gostovati Atletik Bilbau.
(Beta)
