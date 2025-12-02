Slušaj vest

Strelci za Njukasl bili su Bruno Gimaraeš u 71. i Antoni Gordon iz penala u 86. minutu.

Oba gola za Totenhem postigao je Kristian Romero u 78. i petom minutu sudijske nadoknade vremena.

Obe ekipe su osvojile po 19 bodova i nalaze se među timovima koji zauzimaju od 11. do 14. mesta na tabeli.

U narednom kolu, Njukasl će dočekati Barnli, dok će Totenhem u Londonu dočekati Brentford.

(Beta)