Fudbaleri Njukasla i Totenhema odigrali su u Njukaslu nerešeno 2:2, u 14. kolu engleske Premijer lige.
Fudbal
NJUKASL OSTAO BEZ POBEDE U NADOKNADI: Romero doneo bod Totenhemu
Slušaj vest
Strelci za Njukasl bili su Bruno Gimaraeš u 71. i Antoni Gordon iz penala u 86. minutu.
Oba gola za Totenhem postigao je Kristian Romero u 78. i petom minutu sudijske nadoknade vremena.
Obe ekipe su osvojile po 19 bodova i nalaze se među timovima koji zauzimaju od 11. do 14. mesta na tabeli.
(Beta)
Reaguj
Komentariši