Pobedom rezultatom protiv ekipe iz Rima na stadionu San Siro u 13. kolu, Milan je stigao na čelo Serije A pošto ima 28 bodova, koliko i Napoli, uz bolju gol razliku za jedan pogodak.

Nisu mogli Rosoneri da izbegnu dramu, a u samoj završnici je sudija dobio poziv iz VAR sobe da pregleda snimak i proceni da li je situacija u kaznenom prostoru bila za jedanaesterac za Lacio.

Iskusni stručnjak je burno reagovao i u 97. minutu je dobio crveni karton.

Na njegovu sreću, glavni sudija nije odlučio da pokaže prema beloj tački pa su navijači mogli da slave veliku pobedu. Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović je i na ovoj utakmici bio veoma dobar.

Strahinja Pavlović u dresu Milana Foto: ANTONIO CALANNI/AP

Alegrija je dočekala suspenzija.

Neće moći da vodi ekipu na gostovanju Torinu u narednom kolu, a uz to, kažnjen je i novčano i to u visini od 10.000 evra.

Bonus video:

Strahinja Pavlović priča italijanski Izvor: YouTube/Milan Night