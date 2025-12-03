Slušaj vest

Nakon što nije bilo golova u prvom poluvremenu, domaćin je na severu Engleske dva puta imao prednost u nastavku. Bruno Gimaraeš je bio strelac u 71. minutu, a Entoni Gordon u 86. minutu sa bele tačke.

Kristijan Romero je heroj Totenhema kao dvostruki strelac. Prvo je izjedančio pogotkom u 78. minutu, a onda i u 95. minutu.

Nakon udarca iz ugla za goste i gužve pred golom, lopta je odletela visoko, a onda je Romero odlučio da pokuša makazicama da donese bod.

Iako je loše zahvatio loptu, ono što je naumio, pošlo mu je za rukom, pa je usledilo veliko slavlje fudbalera Totenhema, a navijače domaćeg tima je pogodio hladan tuš.

Pogledajte kako je Romero doneo bod Totenhemu:

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram