Tačno mesec dana kasnije, utakmica koja je prekinuta zbog smrti Mladena Žižovića, biće nastavljena.
MESEC DANA
UTAKMICA KOJA JE SLOMILA SRCE SRBIJE I REGIONA: Javili su da je trener preminuo - meč je prekinut istog momenta! Sada je vreme za nastavak
Mladen Žižović je preminuo 3. novembra ove godine nakon što mu je pozlilo tokom utakmice njegovog Radničkog 1923 u gostima Mladosti u Lučanima.
Nakon što su lekari na licu mesta pokušali da pomognu treneru, on je transportovan u bolnicu.
Utakmica je prvobitno nastavljena, ali sudija ju je prekinuo onog trenutka kada je do njega stigla tragična informacija. Igrao se tada 42. minut.
Mladen Žižović - in memoriam Foto: @starsport
Mesec dana kasnije je došlo vreme da utakmica bude završena.
Od 17.30 časova u Lučanima, meč će ponovo krenuti i to od 42. minuta, uz rezultat 2:0 za goste iz Kragujevca koji su do prednosti stigli golovima Saglija i Ben Hasina u 2. i 9. minutu.
Televizijski prenos utakmice možete pratiti na kanalu "Arena sport Premium 1".
