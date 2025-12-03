Slušaj vest

Mladen Žižović je preminuo 3. novembra ove godine nakon što mu je pozlilo tokom utakmice njegovog Radničkog 1923 u gostima Mladosti u Lučanima.

Nakon što su lekari na licu mesta pokušali da pomognu treneru, on je transportovan u bolnicu.

Utakmica je prvobitno nastavljena, ali sudija ju je prekinuo onog trenutka kada je do njega stigla tragična informacija. Igrao se tada 42. minut.

Mladen Žižović - in memoriam Foto: @starsport

Mesec dana kasnije je došlo vreme da utakmica bude završena.

Od 17.30 časova u Lučanima, meč će ponovo krenuti i to od 42. minuta, uz rezultat 2:0 za goste iz Kragujevca koji su do prednosti stigli golovima Saglija i Ben Hasina u 2. i 9. minutu.

Televizijski prenos utakmice možete pratiti na kanalu "Arena sport Premium 1".

