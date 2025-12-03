Slušaj vest

Nisu se ruski novinari smirili dok nisu oterali Dejana Stankovića iz Spartaka iz Moskve.

Nije izdržao srpski fudbalski trener Dejan Stanković višemesečnu negativnu kampanju od strane medija. Da Stanković nije bio uzrok porazima Spartaka u ruskoj premijer ligi potvrda je i rezultat kluba od prošlog vikenda, kada su izgubili od Baltike u Kalinjingradu.

Pablo Solari u dresu Spartaka iz Moskve Foto: Stringer / Sputnik / Profimedia

Deluje, da će Spartak itekako žaliti za Dejanom Stankovićem. Srbin je držao svlačionicu, imao podršku od strane fudbalera, pa i uprkos nešto lošijim rezultatima bio u igri za titulu. Sada, to izgleda malo teže.

Dejan Stanković je i dalje tema u ruskim medijima, iako je napustio Spartak pre skoro mesec dana, tačnije 11. novembra. Svi fudbaleri, koji su pitani za mišljenje u srpskom treneru dali su svoj stav. I svaki je bio pozitivan. Poslednji u nizu koji je pričao lepo o Dejanu Stankoviću bio je Argentinac Pablo Solari.

- Došao sam u Spartak za vreme Stankovićevog mandata. Veoma sam zahvalan i neću reći ništa loše o njemu - odgovorio je Solari u programu "Match TV".

Pablo Solari stigao je u Spartak na insistiranje Dejana Stankovića, a Spartak je River Plejtu za njega platio 7.000.000 evra. Argentinac ima 24 godine, igra na poziciji desnog krila, a sa Moskovljanima ima potpisan ugovor do juna 2029. godine

Spartak je trenutno šesti na tabeli ruskog prvenstva sa 28 bodova. Ekipa će igrati protiv Dinama iz Moskve kod kuće 6. decembra u sledećem kolu.