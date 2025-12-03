Slušaj vest

Laura Vuds je vodila program uživo uoči prijateljske utakmice ženskih reprezentacija Engleske i Gane.

U toku studija koji je služio kao uvod za utakmicu na stadionu "Sent Meri" u Sautemptonu, Laura je iznenada krenula da pada.

Dobrom reakcijom legendarog fudbalera Iana Rajta, koji je bio sagovornik, voditeljka je izbegla pad na zemlju i potencijalne povrede.

Režija je brzo reagovala i promenila kadar. Kako su mikrofoni bili uključeni, moglo je da se čuje kako Rajt pita voditeljku da li je u redu, a ubrzo je pušten duži blok reklama.

Pogledajte trenutak kada je Lauri pozlilo:

Sa njima je u emsiji bila i Anita Asante.

Nakon ovog incidenta Laura se oglasila.

- Bože, to je bilo malo čudno. Oprostite što sam sve zabrinula. Dobro sam. Divni bolničar u Seintsu je rekao da je verojatno virus. Samo mi treba malo odmora i rehidracije. Stvarno mi je neugodno što se to dogodilo na televiziji, ali veliko hvala mojim kolegama s koji su se jučer uveče stvarno brinuli za mene. I Vrajtiju i Nits što su me uhvatili. I opet se izvinjavam - poručila je Laura Vuds.

Pogledajte kako izlgeda Laura Vuds:

Laura Vuds, sportska voditeljka Foto: Instagram, Instagram/laurawoodsy

Ne propustiteFudbalRUSI NE MOGU BEZ DEJANA STANKOVIĆA! SRBIN JE I DALJE TEMA: Argentinac im sasuo u lice šta misli o bivšem treneru!
Dejan Stanković kao trener moskovskog Spartaka
FudbalUTAKMICA KOJA JE SLOMILA SRCE SRBIJE I REGIONA: Javili su da je trener preminuo - meč je prekinut istog momenta! Sada je vreme za nastavak
Mladen Žižović
FudbalČUDESAN GOL ZA BOD U 95. MINUTU I TO U PREMIJER LIGI! Gužva u kaznenom, lopta je odletela visoko, a onda hladan tuš za pun stadion
Kristijan Romero
FudbalPOTPUNI ŠOK IZ ITALIJE! VLAHOVIĆA ŠALJU NA OPERACIJU! Vesti koje stižu o Dušanu su sve gore...
Dušan Vlahović

Bonus video:

Dileta Leota pod tusem Izvor: Kurir