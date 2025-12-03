JEZIVE SCENE! PRELEPA VODITELJKA SE SAMO SRUŠILA U PROGRAMU UŽIVO! Legendarni fudbaler je uhvatio i spasio!
Laura Vuds je vodila program uživo uoči prijateljske utakmice ženskih reprezentacija Engleske i Gane.
U toku studija koji je služio kao uvod za utakmicu na stadionu "Sent Meri" u Sautemptonu, Laura je iznenada krenula da pada.
Dobrom reakcijom legendarog fudbalera Iana Rajta, koji je bio sagovornik, voditeljka je izbegla pad na zemlju i potencijalne povrede.
Režija je brzo reagovala i promenila kadar. Kako su mikrofoni bili uključeni, moglo je da se čuje kako Rajt pita voditeljku da li je u redu, a ubrzo je pušten duži blok reklama.
Sa njima je u emsiji bila i Anita Asante.
Nakon ovog incidenta Laura se oglasila.
- Bože, to je bilo malo čudno. Oprostite što sam sve zabrinula. Dobro sam. Divni bolničar u Seintsu je rekao da je verojatno virus. Samo mi treba malo odmora i rehidracije. Stvarno mi je neugodno što se to dogodilo na televiziji, ali veliko hvala mojim kolegama s koji su se jučer uveče stvarno brinuli za mene. I Vrajtiju i Nits što su me uhvatili. I opet se izvinjavam - poručila je Laura Vuds.
