Ruski ekstremni sportista, Sergej Bojcov, organizovao je fudbalski meč na visini od 1.800 mestara.

Za balon na vruć vazduh zakačena je platforma, na kojoj je postavljen fudbalski teren. Balon se podigao u visne, a neustrašivi Bojcov sa prijateljima je zaigrao fudbal na improvizovanom terenu u vazduhu.

Bojcov tvrdi da je ovim poduhvatom postavio svetski rekord.

"Postavili smo novi svetski rekord. Prva fudbalska utakmica na visini od 1.800 metara" napisao je Bojcov.

Bojcov je slične akrobacije pravio i u prošlosti. Igrao je stoni tenis na 2.400 metara, pravio vratolomije na gimnastičkom vratilu na 1.500 metara, boksovao na 1.600...

