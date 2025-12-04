Poznata voditeljka Laura Vuds je imala veoma neprijatnu situaciju.
PROBLEMI
ZANOSNA PLAVUŠA SE SRUŠILA U PROGRAMU UŽIVO: Pogledajte kako izgleda prelepa voditeljka koju je spasio legendarni fudbaler
Slušaj vest
Uoči prijateljske utakmice ženskih reprezentacija Engleske i Gane, Lauri je pozlilo. Krenula je da pada, a zadržao ju je Ian Rajt, legendarni fudbaler koji je bio sagovornik u emisiji uoči utakmcia koja je emitovana uživo.
Režija je ekspresno promenila kadar, a zatim i pustila duži blok reklama, a Laura Vuds se oglasila nakon što je pregledana u bolnici.
Pogledajte kako izgleda Laura Vuds:
Laura Vuds, sportska voditeljka Foto: Instagram, Instagram/laurawoodsy
Vidi galeriju
Bonus video:
Reaguj
Komentariši