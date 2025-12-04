Slušaj vest

Uoči prijateljske utakmice ženskih reprezentacija Engleske i Gane, Lauri je pozlilo. Krenula je da pada, a zadržao ju je Ian Rajt, legendarni fudbaler koji je bio sagovornik u emisiji uoči utakmcia koja je emitovana uživo.

Režija je ekspresno promenila kadar, a zatim i pustila duži blok reklama, a Laura Vuds se oglasila nakon što je pregledana u bolnici.

Pogledajte kako izgleda Laura Vuds:

Laura Vuds, sportska voditeljka Foto: Instagram, Instagram/laurawoodsy

