Domeniko Mesina je istakao da je glavni prioritet u ovom periodu bio uvođenje principa integriteta, poštovanja i profesionalnog pristupa suđenju.

Italijan ocenjuje da su srpske sudije pokazale snažnu motivaciju da prihvate nove smernice i unaprede svoj rad:

„Sudije su pozitivno odgovorile na instrukcije i raduje me njihov profesionalni pristup. Verujem da će se rezultati videti do kraja sezone.“

Tečnost igre i hrabrost na terenu

Od početka mandata unete su metodološke promene usmerene na podizanje kvaliteta utakmica.

Mesina naglašava da je cilj sudijskog procesa u Srbiji da se igra razvija nesmetano i da se koristi evropski standard prilagođen našem stilu igre:

„Tražio sam da sudije pokažu hrabrost kada igrači naglašavaju kontakt u duelu. Fudbal mora da teče, a ne da se prekida.“

Rotacija sudija - fer odnos prema svim klubovima

U skladu sa međunarodnim standardima, Sudijska komisija uvodi širu rotaciju sudija, kako bi se izbegle situacije u kojima isti arbitar prečesto sudi jednoj ekipi.

U prvih 17 kola Super lige Srbije, nijedan sudija nije sudio više od dva puta istom timu.

Mesina naglašava da je ovaj model već primenjivan u Seriji A i drugim evropskim ligama:

„Rotacija je vid zaštite i klubova i sudija. Ona doprinosi jednakosti, smanjuje tenzije i gradi poverenje.“

Transparentnost komunikacije – ali bez senzacionalizma

Fudbalski savez Srbije od prvog kola ove sezone na svojim zvaničnim kanalima objavljuje VAR analize, što Mesina vidi kao važan korak ka izgradnji poverenja javnosti.

Ističe da cilj nije komentarisanje svake sporne situacije, već edukacija i poštovanje sudijske odluke na terenu:

„Možda je neko očekivao da ćemo analizirati sve što se dešava na terenu, ali zaista mislim da to nije moguće. Ako ćemo iskreno, nije ni od pomoći. Postoji mnogo situacija koje ne mogu biti sto odsto klasifikovane kao sporne ili nesporne. U takvim slučajevima prihvatamo sudijsku odluku donetu na terenu.“

Obuka i kontinuirani rad

Sudijska komisija pod vođstvom Domenika Mesine sprovodi sistematične nedeljne video analize, uključujući individualne konsultacije.

Renomirani stručnjak iz Italije posebno ističe uspeh i reputaciju srpskih VAR sudija Jelene Cvetković, Momčila Markovića i Aleksandra Živkovića na međunarodnom nivou, kao i obuku nove generacije VAR arbitara.

Srpske sudije na međunarodnoj sceni

Mesina je istakao da dolazak novih sudija u vrh UEFA nije jednostavan proces za zemlje veličine Srbije, ali naglašava da je napredak već vidljiv.

Srbija trenutno ima Jovanovića u elitnoj grupi, Minakovića u prvoj, dok su još četvorica sudija u drugoj grupi.

Posebno je pohvalio učinak Minakovića:

„Sudio je važnu utakmicu u Španiji i odlično se snašao. UEFA pomno prati naše sudije i nadam se da ćemo uskoro imati još jednog u prvoj grupi, a time i potencijalnog sudiju za Ligu šampiona.“

Gde se greške najčešće dešavaju?

Mesina navodi da je najveći broj grešaka i dalje vezan za igranje rukom. To, kaže, nije problem samo u Srbiji, već globalno.

„Sudije često moraju da donesu odluku u deliću sekunde. Ako nemaju sigurnost u tačku kontakta i putanju lopte, bolje je da odluku prepuste VAR-u.“

Naglasio je da to ne znači izbegavanje kaznenih udaraca:

„Ako postoje jasni razlozi za penal - dosudi ga. Ali sudija mora biti siguran da je učinio sve da donese ispravnu odluku.“

Ljudska greška i sankcije

Mesina naglašava da nikada ne polazi od pretpostavke da sudija greši namerno.

„Ako bih pomislio da sudija pravi namerne greške, završio bi kod mene zauvek.“

Greške deli na dve vrste: one koje su posledica teških situacija i brzine igre i one koje nastaju iz površnosti i nepripremljenosti.

Prve se mogu razumeti, druga vrsta se sankcioniše:

„Ko napravi takvu grešku, nekoliko nedelja gleda utakmice sa tribina — a ne sa terena.“

Karakter sudije

Prvi čovek Sudijske komisije smatra da snaga sudije ne dolazi iz potčinjenosti autoritetu, već iz karaktera.

„Primetio sam da je srpski narod obdaren jakim karakterom i snagom duha. Tražim da sudije taj karakter pokažu na terenu.“

Naglašava da odlučnost ne sme da pređe u aroganciju:

„Ličnost je prednost, ali nikada ne sme da preraste u negativan aspekt.“

Kampanja FSS: „Budi i ti fudbalski sudija“

Uz podršku predsednika Saveza Dragana Džajića i generalnog sekretara Branka Radujka, Fudbalski savez Srbije i Sudijska komisija pokrenuli su kampanju za regrutaciju novih sudija.

Mesina podseća da na nivou UEFA nedostaje 40.000 sudija:

„Ako želimo da fudbal postoji i sutra, moramo brinuti o budućnosti sudija. Ovo je poziv mladima da uđu u svet sporta iznutra. Sudijsko iskustvo menja život - razvija karakter, odgovornost i pomaže u donošenju odluka.“

Pogled unapred

U narednom periodu Mesina definiše dva ključna cilja:

- dodatno unapređenje tehničke i taktičke obuke sudija;

- smanjenje broja VAR intervencija kroz bolji kvalitet odluka na terenu.

„Ne krijem se iza klišea ili lažnih izjava. Danas se jedan od tri kaznena udarca dosuđuje nakon VAR intervencije i to nije brojka koja me čini zadovoljnim. VAR korekciju vršimo na svakih 2,7 utakmica, što nije daleko od UEFA proseka iz prošle sezone (2,87), ali je naš cilj da stvari po tom pitanju budu još bolje. Sudije moraju biti u stanju da donose odluke na terenu. Biću još precizniji, da donose dobre odluke na terenu.“

Dugoročni planovi obuhvataju razvoj mladih sudija, mentorski sistem sa iskusnim arbitarima i jačanje ženskog suđenja, u skladu sa prioritetima UEFA i FIFA.

Poruka sudijama i klubovima

Mesina poručuje da je cilj sezone jasno definisan:

„Sudije ne smeju uticati na plasman. Teren mora biti jedini sudija i za timove i za nas.“

Mesina je naglasio da sudije u Srbiji imaju potencijal i energiju, ali i da taj potencijal mora biti pažljivo vođen. Njegova vizija je jasna: razvijati profesionalni mentalitet, širiti znanje, graditi poštovanje kao osnovni princip i stvarati generacije sudija koje će biti konkurentne u Evropi.

