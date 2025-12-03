Slušaj vest

Partnerstvo Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije i renomirane kompanije Medisport ušlo je u fazu konkretne realizacije.

U sklopu uspostavljenog partnerstva sa kompanijom Medisport, Zajednica fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije isporučila je svim klubovima komplet setove medicinske opreme koji sadrže: Univerzalni strečer „Spencer shell“ – medicinska nosila za utakmicu, profesionalne medicinska torbe, Hyperice „Normatec 3“ – uređaj za oporavak i presoterapiju, potrošni medicinski materijal bandaž trake, sprej za brzo hlađenje, itd..

1/11 Vidi galeriju Oporavak fudbalera Super lige sada će biti bolji i lakši Foto: Superliga.rs

Takođe, u okviru ove saradnje dogovoreno je da svi klubovi Super lige i Prve lige Srbije sve dodatne nabavke medicinske opreme iz asortimana kompanije Medisport mogu realizovati pod posebnim, znatno povoljnijim uslovima. Nema sumnje da će ova saradnja značajno unaprediti proces rada na zaštiti zdravlja fudbalera koji nastupaju u dva najviša ranga takmičenja i pomoći klubovima da se približe najvišim evropskim standardima.

Čelni ljudi organizacije su za naredni period najavili nekoliko novih projekata u oblasti zdravstvene zaštite, između ostalog nabavku dodatne medicinske opreme i organizaciju seminara za lekare i fizioterapeute, članove medicinskih timova naših fudbalskih klubova.

BONUS VIDEO: