Dani Olmo povredio se na meču Barselone i Atletiko Madrida
GALERIJA
Napustio teren grcajući u bolovima: Pogledajte fotografije povređenog Danija Olma (GALERIJA)
Slušaj vest
Barselona je savladala Atletiko iz Madrida, ali je na tom meču ostala bez Danija Olma koji zbog povrede ramena neće biti u timu do kraja godine.
Pogledajte fotografije povređenog Danija Olma:
Dani Olmo povreda na meču Barselona - Atletiko Madrid Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Bagu Blanco / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia, Javier Borrego / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši