Slušaj vest

Barselona je savladala Atletiko iz Madrida, ali je na tom meču ostala bez Danija Olma koji zbog povrede ramena neće biti u timu do kraja godine.

Pogledajte fotografije povređenog Danija Olma:

Dani Olmo povreda na meču Barselona - Atletiko Madrid Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Bagu Blanco / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia, Javier Borrego / AFP / Profimedia

Ne propustiteFudbalNEVOLJE ZA BARSU: Dani Olmo ne igra do kraja godine!
Dani Olmo
FudbalNOVI RED DEŠAVANJA U KATALONSKOM KLUBU: Barselona može da registruje Olma i Viktora
profimedia-0930950025barsa.jpg
FudbalDONETO PRINUDNO REŠENJE: Olmo i Viktor dobili prviremenu registraciju
FudbalBARSELONA NAPRAVILA PAKAO BIVŠEM FUDBALERU DINAMA: Doveli ga za 55 miliona, sada zbog njih ne može da igra za reprezentaciju
profimedia0684692673.jpg

 BONUS VIDEO:

Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir