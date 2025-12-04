Slušaj vest

Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija (FIFA) saopštila je da neće da primeni model dinamičkog određivanja cena za sve ulaznice za Svetsko prvenstvo 2026. godine, nakon što su iskazane zabrinutosti zbog troškova prisustvovanja turniru u Severnoj Americi.

Dinamičko određivanje cena, model u kojem se cene ulaznice menjaju u skladu sa potražnjom, nikada ranije nije korišćeno na Svetskom prvenstvu, što je izazvalo zabrinutost zbog pristupačnosti.

Organizatori tvrde da je od početka planirano da se određeni kontingenti karata zadrže po fiksnim cenama, posebno oni namenjeni navijačima reprezentacija, a FIFA je u saopštenju za Skaj njuz navela da je "rezervisala posebne kontingente karata po fiksnim cenama, kao i na prethodnim turnirima" koji uključuju karte za navijače reprezentacija učesnica, kojima će pripasti osam odsto ulaznica za svaku utakmicu.

Najjeftinije karte za grupnu fazu koštaju 60 dolara, dok najskuplje za finale dostižu 6.730 dolara.

Nakon žreba biće otvoren novi prodajni period, od 11. decembra do 13. januara, kada će se prijave za karte podnositi po fiksnim cenama u okviru nasumičnog odabira.

Svetsko prvenstvo 2026. biće najveće do sada, sa 104 utakmice nakon proširenja sa 32 na 48 timova, a prvi put će imati tri domaćina- SAD, Kanadu i Meksiko.

