Čukarički će u četvrtak odigrati zaostali meč šestog kola Super lige Srbije, Brđani će gostovati Crvenoj zvezdi na stadionu „Rajko Mitić“ (četvrtak, 19 časova). Biće to jedan od najvećih izazova u ovom delu sezone za belo-crne.

„Uvek je lepo igrati utakmice protiv naših najvećih klubova, siguran sam da su one dodatni izazov za naše prvotimce. Tako će biti i u ovom duelu, u kojem je jasno ko je favorit. Crvena zvezda je uz Partizan u vrhu tabele, naš je najkvalitetniji tim, jedini predstavnik Srbije u Evropi i izlišno je govoriti o njihovim kvalitetima. Neko će reći da su u krizi, s obzirom na to da su imali nekoliko iznenađujućih rezultata, ali i u tim mečevima Crvena zvezda je dominirala, imala daleko više šansi, ali im je malo i sreća okrenula leđa“, napomenuo je šef stručnog štaba Čukaričkog Milan Lešnjak, koji je potom dodao:

„Zvezda ima vrlo kvalitetan sastav, formiram da igra na tri fronta, što ekipa Vladana Milojevića i čini. Podigli su se u Evropi, vezali dve pobede i pokazali snagu, između ostalog pobedili i protiv Lila, ekipe iz liga velike petorke, a to nikad nije lako. Zvezda ima svoje ambicije, vezane za čelo tabele, naše su nešto drugačije, opet prilično visoke i verujem da ćemo gledati dobru utakmicu“.

I Čukarički i Crvena zvezda će biti u paklenom ritmu do kraja godine, Brđanima je ostalo da odigraju pet mečeva, koliko i crveno-belima, računajući i onaj evropski duel u Gracu protiv Šturma.

„Zaista nas očekuje težak raspored do kraja godine, ne samo zbog gostovanja Crvenoj zvezdi, na strani ćemo igrati još u Nišu, Kragujevcu i Subotici. Ali, sada ne treba da razmišljamo mnogo unapred i da pravimo neke kalkulacije, već da pokušamo da odigramo što bolje protiv šampiona. Značilo bi nam mnogo i na polju samopuzdanja, da vidimo da možemo da igramo protiv najboljih. A ovo su mečevi u kojima se umnogome i rival pita, svima su poznati kvaliteti Crvene zvezde. Što naravno ne znači da idemo u goste sa belom zastavom, najbitnije je da damo sve od sebe, a videćemo za koliko će to biti dovoljno ovoga puta“, kazao je Lešnjak.

Reči hvale za Crvenu zvezdu imao je i kapiten tima Marko Docić, koji je pogađao na stadionu „Rajko Mitić“, postigao je spektakularan gol iz kornera u finalu Kupa igranom na ovom stadionu u sezoni 2023/24.

„Mnogo toga se promenilo u oba tima od te utakmice, odigrali smo još nekoliko duela i nismo baš najbolje prolazili protiv Crvene zvezde. Ali, želimo da odigramo dobar meč, da se publici predstavimo u lepom svetlu i da steknemo potrebno samopuzdanje pred naredne mečeve. A ukoliko nam se ukaže prilika da učinimo nešto više i ukoliko budemo imali i malo sreće, tim bolje. Ponavljam, najbitnije je da svako od nas da maksimum, da posle meča nemamo sebi šta da zamerimo. Samo takvim pristupom imamo čemu da se nadamo na našem najvećem stadionu“, kazao je Docić.

