Kakav Grafičar? Strašan Grafičar!

Izabranici Marka Neđića kao autsajderi su ušli u meč osmine finala Kupa Srbije protiv Radničkog iz Niša, ali je superligaš dobio šamar posle kog je pao u nokdaun!

Strašan meč odigrala je ekipa sa Senjaka, slavila je sa 3:0, a da rezultat ne bude daleko ubedljiviji zaslužan je golman gostiju i bivši čuvar mreže upravo Grafičara, Strahinja Manojlović, koji je činio čuda.

Od prvog do poslednjeg minuta Grafičar je igrao fenomenalno, a totalni fudbal doneo im prednost tek početkom drugog poluvremena kada je najbolji pojedinac meča, Veljko Vukojević, u 53. minutu pogodio za 1:0.

Nije se tu tim sa Senjaka zaustavio, Marko Neđić naredio je dalju ofanzivu, a Vukojević je to iskoristio za još dva gola, u 79. i 87. minutu za konačnih 3:0.

Na ovaj način Grafičar se plasirao među osam ekipa u Srbiji, a ako nastave u ovom ritmu - još neko iznenađenje moglo bi da bude veoma realno.

