Slušaj vest

Kakav Grafičar? Strašan Grafičar!

Izabranici Marka Neđića kao autsajderi su ušli u meč osmine finala Kupa Srbije protiv Radničkog iz Niša, ali je superligaš dobio šamar posle kog je pao u nokdaun!

Strašan meč odigrala je ekipa sa Senjaka, slavila je sa 3:0, a da rezultat ne bude daleko ubedljiviji zaslužan je golman gostiju i bivši čuvar mreže upravo Grafičara, Strahinja Manojlović, koji je činio čuda.

Grafičar - Radnički Niš Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Od prvog do poslednjeg minuta Grafičar je igrao fenomenalno, a totalni fudbal doneo im prednost tek početkom drugog poluvremena kada je najbolji pojedinac meča, Veljko Vukojević, u 53. minutu pogodio za 1:0.

Nije se tu tim sa Senjaka zaustavio, Marko Neđić naredio je dalju ofanzivu, a Vukojević je to iskoristio za još dva gola, u 79. i 87. minutu za konačnih 3:0.

Na ovaj način Grafičar se plasirao među osam ekipa u Srbiji, a ako nastave u ovom ritmu - još neko iznenađenje moglo bi da bude veoma realno.

Podsetimo, susret Grafičara i Radničkog iz Niša sa tribina je gledao i Veljko Paunović.

Veljko Paunović
Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ne propustiteFudbalVELJKO PAUNOVIĆ NA NOVOM ZADATKU! Na ovom mestu ga nije očekivao apsolutno niko!
Veljko Paunović
FudbalIGRAO PRED 40.000 LJUDI U MALEZIJI, PREŽIVEO KORONA DANE U KINI... Grafičarov Nemanja Vidić otvorio dušu u emisiji "Na kafi sa Grafosom"
Nemanja Vidić.jpg
FudbalŠOK ZA ŠOKOM U KUPU SRBIJE! Superligaši redom ispadali! Dalje prošli Zemun, Grafičar, Borac Čačak, Budućnost Dobanovci... Senzacionalni rezultati!
ZEMUN-RADNICKI 1923 (KUP)_06.JPG
Fudbal"LUIS IBANJEZ JE BROJ JEDAN! NEVEROVATNA ENERGIJA I POSVEĆENOST" Kondicioni trener Grafičara hvalio Argentinca: "Zato i toliko dugo traje"
Luis Ibanjez na utakmici Crvena zvezda - Ludogorec

 BONUS VIDEO:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport