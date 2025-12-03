Grafičar je odigrao strašan meč, savladao Radnički iz Niša sa 3:0, a ovo su najzanimljivije fotografije sa ove utakmice
Grafičar u četvrtfinalu Kupa Srbije: Pogledajte fotografije sa meča u kom je tim sa Senjaka pobedio Radnički iz Niša (GALERIJA)
Fudbaleri Grafičara, na krilima sjajnog Veljka Vukojevića koji je dao tri gola, savladali su Radnički iz Niša sa 3:0 i plasirali se u četvrtfinale Kupa Srbije.
Pogledajte neke od najzanimljivijih fotografija sa ovog meča:
Grafičar - Radnički Niš Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
