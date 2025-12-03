Slušaj vest

Fudbaleri Grafičara, na krilima sjajnog Veljka Vukojevića koji je dao tri gola, savladali su Radnički iz Niša sa 3:0 i plasirali se u četvrtfinale Kupa Srbije.

Pogledajte neke od najzanimljivijih fotografija sa ovog meča:

Grafičar - Radnički Niš Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

