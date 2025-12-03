Slušaj vest

Namučila se Vojvodina protiv ekipe iz Prve lige Srbije, a do pobede rezultatom 2:1 je stigla fantastičnim golom Damjana Đokanovića u 99. minutu utakmice.

Milutin Vidosavljević je doneo prednost gostima u 19. minutu.

Međutim, u završnici prvog poluvremena, tačnije u 46. minutu, Nikola Lainović je doneo izjednačenje domaćem timu.

OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije

Vršac je hrabro igrao protiv superligaša, a u završnici meča su dobili i pomoć, pošto je Lukas Baros dobio crveni karton.

Sudija je utakmicu nadoknadio za 10 minuta, a u 99. minutu je Damjan Đokanović doneo pobedu gostima. Sjajno se Đokanović snašao nakon kornera i makazicama je savladao golmana domaćeg tima.

Damjan Đokanović makazice na OFK Vršac - Vojvodina 1:2 Izvor: TV Arena Sport/Printscreen

Vojvodina je tako stigla do četvrtfinala Kupa Srbije.

