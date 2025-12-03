Fudbaleri Vojvodina su uz puno muke pobedili Vršac kao gost i tako prošli u četvrtfinale Kupa Srbije.
LUDILO U KUPU SRBIJE!
VOJVODINA SPEKTAKULARNIM GOLOM U 99. MINUTU PROŠLA U ČETVRTFINALE! Ekipa iz nižeg ranga pravila ozbiljne muke slavnom klubu, a onda - gol za špice!
Namučila se Vojvodina protiv ekipe iz Prve lige Srbije, a do pobede rezultatom 2:1 je stigla fantastičnim golom Damjana Đokanovića u 99. minutu utakmice.
Milutin Vidosavljević je doneo prednost gostima u 19. minutu.
Međutim, u završnici prvog poluvremena, tačnije u 46. minutu, Nikola Lainović je doneo izjednačenje domaćem timu.
OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije Foto: FK Vojvodina
Vršac je hrabro igrao protiv superligaša, a u završnici meča su dobili i pomoć, pošto je Lukas Baros dobio crveni karton.
Sudija je utakmicu nadoknadio za 10 minuta, a u 99. minutu je Damjan Đokanović doneo pobedu gostima. Sjajno se Đokanović snašao nakon kornera i makazicama je savladao golmana domaćeg tima.
Vojvodina je tako stigla do četvrtfinala Kupa Srbije.
