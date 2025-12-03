Slušaj vest

Fudbaleri Vršca bili su na korak od penala protiv Vojvodine i do samog finiša nadoknade drugog poluvremena rezultat na semaforu bio je 1:1.

OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije Foto: FK Vojvodina

Ipak, da do penal serije ne dođe, pobrinuo se Damjan Đokanović. I to - na koji način!

Vošino dete koje ima tek 17 godina, makazicama za pamćenje i Puškaš nagradu, sprečilo je šokantan rezultat i poguralo novosadski tim u četvrtfinale Kupa Srbije.

Pogledajte i sami ovaj, zaista prelep, pogodak:

Damjan Đokanović makazice na OFK Vršac - Vojvodina 1:2 Izvor: TV Arena Sport/Printscreen

Vojvodina gol za 30 sekundi Izvor: Arena 1 Premium