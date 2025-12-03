Damjan Đokanović postigao je zaista spektakularan pogodak
SVAKA ČAST
GOL ZA PUŠKAŠA SPREČIO NOVI ŠOK U KUPU! Vošino dete makazicama za pamćenje donelo pobedu u 99. minutu! Pogledajte pogodak o kom bruji Srbija (VIDEO)
Fudbaleri Vršca bili su na korak od penala protiv Vojvodine i do samog finiša nadoknade drugog poluvremena rezultat na semaforu bio je 1:1.
OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije Foto: FK Vojvodina
Ipak, da do penal serije ne dođe, pobrinuo se Damjan Đokanović. I to - na koji način!
Vošino dete koje ima tek 17 godina, makazicama za pamćenje i Puškaš nagradu, sprečilo je šokantan rezultat i poguralo novosadski tim u četvrtfinale Kupa Srbije.
Pogledajte i sami ovaj, zaista prelep, pogodak:
