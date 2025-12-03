Slušaj vest

Fudbaleri Grafičara plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije pobedom protiv niškog Radničkog (3:0), a najzaslužniji za ovaj trijumf bio je Veljko Vukojević.

Grafičar - Radnički Niš Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Tri gola postigao je Vukojević i pokazao je da je pred njim svetla budućnost, a pogledajte i sve pogotke, kao i najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

