Veljko Vukojević je het-trikom doneo ljubičastima sa Senjaka plasman u četvrtfinale Kupa Srbije
GOLOVI
Šou Veljka Vukojevića: Pogledajte kako je fudbaler Grafičara sa tri gola uništio Radnički iz Niša (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Grafičara plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije pobedom protiv niškog Radničkog (3:0), a najzaslužniji za ovaj trijumf bio je Veljko Vukojević.
Grafičar - Radnički Niš Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Tri gola postigao je Vukojević i pokazao je da je pred njim svetla budućnost, a pogledajte i sve pogotke, kao i najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši