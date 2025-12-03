Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak veče od 19.00 časova na stadionu "Rajko Mitić" igraju zaostalu utakmicu Superlige protiv Čukaričkog.

Tim povodom FK Crvena zvezda se oglasio i izdao saopštenje posvećeno najmlađim navijačima, za koje će ulaz biti besplatan.

Slobodan ulaz na ističnu tribinu za decu Foto: Www.crvenazvezdafk.com

"Crvena zvezda obaveštava sve mališane koji su poseduju Super Zvezdaš kartice da će utakmicu protiv ekipe Čukaričkog moći da prate sa istočne tribine stadiona "Rajko Mitić", a ulaz je specijalno obeležen. Takođe , duelu zaostalog šestog kola Superlige Srbije na istočnoj strani stadiona besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina u četvrtak 4. decembra od 19 časova. ‍

Super Zvezdaš sezonske kartice za takmičarsku godinu 2025/26 su namenjene dečacima i devojčicama do 14 godina, a obezbeđuju besplatan ulaz na istočnu tribinu na svim domaćim utakmicama."

Crvena zvezda je i u sezoni 2025/26 nastavila sa dobro poznatom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima domaćeg prvenstva. Neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i ekipe Čukaričkog.

Ulaznice za meč sa ekipom Čukaričkog su dostupne onlajn, ali i na blagajnama stadiona po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara