ZVEZDA ZOVE KLINCE I KLINCEZE NA UTAKMICU PROTIV ČUKARIČKOG: Mame, tate, bake i deke povedite decu i unuke, ulaz je besplatan
Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak veče od 19.00 časova na stadionu "Rajko Mitić" igraju zaostalu utakmicu Superlige protiv Čukaričkog.
Tim povodom FK Crvena zvezda se oglasio i izdao saopštenje posvećeno najmlađim navijačima, za koje će ulaz biti besplatan.
"Crvena zvezda obaveštava sve mališane koji su poseduju Super Zvezdaš kartice da će utakmicu protiv ekipe Čukaričkog moći da prate sa istočne tribine stadiona "Rajko Mitić", a ulaz je specijalno obeležen. Takođe , duelu zaostalog šestog kola Superlige Srbije na istočnoj strani stadiona besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina u četvrtak 4. decembra od 19 časova.
Super Zvezdaš sezonske kartice za takmičarsku godinu 2025/26 su namenjene dečacima i devojčicama do 14 godina, a obezbeđuju besplatan ulaz na istočnu tribinu na svim domaćim utakmicama."
Crvena zvezda je i u sezoni 2025/26 nastavila sa dobro poznatom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima domaćeg prvenstva. Neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i ekipe Čukaričkog.
Ulaznice za meč sa ekipom Čukaričkog su dostupne onlajn, ali i na blagajnama stadiona po sledećim cenama:
Sever - 400 dinara
Istok - 500 dinara
Zapad - 700 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara