Kompanija Lego i Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) objavili su danas da će sledeće godine na tržištu biti lansirana nova linija proizvoda posvećena Svetskom prvenstvu, a njen centralni deo biće trofej Mundijala napravljen od 2.842 Lego kockice.

Za razliku od originala izrađenog od 18-karatnog zlata i zelenog malahita, Lego verzija biće plastična i znatno lakša od pravog trofeja koji teži 6,175 kilograma.

Proizvod će biti dostupan od marta po ceni od 200 dolara, a Lego je saopštio da će model sadržati i "skrivenu scenu" koja se može otkriti pomoću posebnog mehanizma u gornjem delu makete.

Originalni trofej čuva se u sedištu Fifa u Cirihu.

Sledeće Svetsko prvenstvo, prvo u formatu sa 48 reprezentacija, biće održano u SAD, Kanadi i Meksiku, a počinje 11. juna 2026. godine.