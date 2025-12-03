Slušaj vest

Miodrag Božović, otkako je krajem aprila napustio iranski Esteglal, ponovo je na tržištu i pažljivo bira sledeći korak u karijeri.

Crnogorski stručnjak ne krije da ga i dalje privlači ruski fudbal, gde je ostavio dubok trag tokom prethodnih angažmana.

Vodio je Amkar, Rostov, Lokomotivu, Dinamo iz Moskve i Krilu Sovjetov, a čini se da bi rado još jednom seo na klupu nekog od tamošnjih klubova.

Miodrag Božović Foto: Zorana Jevtić

U razgovoru za Sport24, Božović je otvoreno poručio da ne bi imao ništa protiv povratka u moskovski Dinamo.

"Mogao bih da vodim Dinamo! Znam da traže glavnog trenera i nadam se da me klub razmatra. Već sam radio u Dinamu, pa zašto da ne?“, rekao je Božović.

Podsetimo, on je Dinamo iz Moskve vodio od 2010. do 2011. godine.

