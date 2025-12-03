Ne bi imao ništa protiv da ponovo sedne na klupu ruskog kluba.
"MOGAO BIH DA VODIM DINAMO" Bivši trener Zvezde otkrio gde bi voleo da radi! Nada se tom angažmanu, njegove reči će oduševiti navijače!
Miodrag Božović, otkako je krajem aprila napustio iranski Esteglal, ponovo je na tržištu i pažljivo bira sledeći korak u karijeri.
Crnogorski stručnjak ne krije da ga i dalje privlači ruski fudbal, gde je ostavio dubok trag tokom prethodnih angažmana.
Vodio je Amkar, Rostov, Lokomotivu, Dinamo iz Moskve i Krilu Sovjetov, a čini se da bi rado još jednom seo na klupu nekog od tamošnjih klubova.
Miodrag Božović Foto: Zorana Jevtić
U razgovoru za Sport24, Božović je otvoreno poručio da ne bi imao ništa protiv povratka u moskovski Dinamo.
"Mogao bih da vodim Dinamo! Znam da traže glavnog trenera i nadam se da me klub razmatra. Već sam radio u Dinamu, pa zašto da ne?“, rekao je Božović.
Podsetimo, on je Dinamo iz Moskve vodio od 2010. do 2011. godine.
