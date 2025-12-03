Slušaj vest

Analiza koju je Bi Bi Si sproveo u saradnji sa kompanijom "Signify" pokazala je da je tokom jednog premijerligaškog vikenda objavljeno više od 2.000 izuzetno uvredljivih poruka upućenih trenerima i igračima. Najčešće mete bili su upravo Amorim, trener Liverpula Arne Slot i menadžer Njukasla Edi Hau.

"Ne čitam to, štitim sebe. Ne gledam ni televiziju kada se govori o Mančester junajtedu, ne zato što se ne slažem, uglavnom se slažem, već zbog sopstvenog mentalnog zdravlja", rekao je Amorim.

On je dodao da mu je sopstveni osećaj o radu dovoljno merilo.

"Moj osećaj kao trenera je dovoljan, ne trebaju mi dodatni komentari. Jedini način da ostanem zdrav jeste da se zaštitim", rekao je.

1/4 Vidi galeriju Ruben Amorim na meču Mančester junajted - Lion Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Istraživanje je pokazalo da su uvredljive objave najčešće sadržale diskriminatorni govor i nasilne pretnje, a čak 82 odsto poticalo je sa platforme X. Većina poruka dolazila je sa naloga iz Velike Britanije i Irske.

Amorim je rekao da je svesno smanjio svoju aktivnost na društvenim mrežama, uprkos finansijskoj šteti.

"Gubim novac od sponzora. Na Instagramu bih mogao mnogo da zaradim, ali za normalan život i zaštitu porodice to nije vredno još nekoliko funti", rekao je Amorim.

Mančester junajted je prošlu sezonu završio na 15. mestu, što je najniži plasman od 1974. godine. Ove sezone eliminisani su iz Liga kupa od Grimzbi Tauna, dok u Premijer ligi trenutno drže sedmu poziciju pred duel sa Vest Hemom u četvrtak.