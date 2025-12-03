Slušaj vest

Evropska fudbalska unija (Uefa) danas je odlučila da dodeli organizaciju Evropskog prvenstva za žene 2029. godine Nemačkoj, koja je pobedila u konkurenciji Poljske i zajedničke kandidature Danske i Švedske.

Nemačka je u svom projektu istakla očekivane rekorde u prihodima i posećenosti, uz mečeve nacionalnog tima u rasprodatim stadionima u Minhenu i Dortmundu. 

UEFA Super kup  Foto: Kurir Sport

Odluka UEFA-e doneta je nakon završne prezentacije sve tri kandidature, a nemački plan ocenjеn je kao najkonkurentniji, posebno u pogledu infrastrukture i potencijala za dalji rast ženskog fudbala.

Atletiko Madrid
Kamp Nou u novom ruhu - stadion Barselone
Novi stadion Nou Kamp
IMG-20251011-WA0202.jpg

Aleksandar Čeferin, predsednik UEFA Izvor: Kurir