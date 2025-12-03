Turnir će se održati u osam gradova, a učestvovaće 16 selekcija koje će odigrati ukupno 31 utakmicu.
Fudbal
DONETA JE ODLUKA! Nemačka domaćin Evropskog prvenstva za fudbalerke 2029. godine!
Slušaj vest
Evropska fudbalska unija (Uefa) danas je odlučila da dodeli organizaciju Evropskog prvenstva za žene 2029. godine Nemačkoj, koja je pobedila u konkurenciji Poljske i zajedničke kandidature Danske i Švedske.
Nemačka je u svom projektu istakla očekivane rekorde u prihodima i posećenosti, uz mečeve nacionalnog tima u rasprodatim stadionima u Minhenu i Dortmundu.
UEFA Super kup Foto: Kurir Sport
Vidi galeriju
Odluka UEFA-e doneta je nakon završne prezentacije sve tri kandidature, a nemački plan ocenjеn je kao najkonkurentniji, posebno u pogledu infrastrukture i potencijala za dalji rast ženskog fudbala.
Reaguj
Komentariši