Fudbaleri Zemuna plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije, nakon što su posle penala na gostujućem terenu u Subotici pobedili Spartak 4:3.
Fudbal
NOVI ŠOK U SRPSKOM FUDBALU: Superligaš ispao iz Kupa Srbije!
Nakon regularnog dela meča rezultat je bio nerešen 1:1.
Poveo je Zemun autogolom Luke Subotića u 15. minutu, a isti igrač se iskupio za grešku pogotkom u 45. minutu i doneo izjednačenje Spartaku.
Do kraja meča nije bilo pogodaka i pobednik se odlučivao u penal seriji.
U penal seriji Zemun je slavio 4:3.
(Beta)
