Slušaj vest

Nakon regularnog dela meča rezultat je bio nerešen 1:1.

Poveo je Zemun autogolom Luke Subotića u 15. minutu, a isti igrač se iskupio za grešku pogotkom u 45. minutu i doneo izjednačenje Spartaku.

Do kraja meča nije bilo pogodaka i pobednik se odlučivao u penal seriji.

U penal seriji Zemun je slavio 4:3.

(Beta)

Damjan Đokanović makazice na OFK Vršac - Vojvodina 1:2 Izvor: TV Arena Sport/Printscreen