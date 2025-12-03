Slušaj vest

Iz Londona su stigle tužne vesti, preminuo je Marvin Hinton, nekadašnji defanzivac i istinska legenda Čelsija.

Hinton je preminuo u 85. godini, ostavivši za sobom bogato nasleđe u plavom dresu. Londonski klub se odmah oglasio i odao počast čoveku koji je svojim igrama i ponašanjem obeležio jednu epohu na Stamford Bridžu.

- Fudbalski klub Čelsi sa dubokom tugom objavljuje da je preminuo Marvin Hinton, defanzivac kluba i član trofejnog tima 60-ih i 70-ih. Imao je 85 godina. Izražavamo iskreno saučešće Marvinovoj porodici i prijateljima u ovom teškom trenutku - stajalo je u saopštenju Čelsija.

Hilton je u dresu Čelsija nastupao je od 1963. do 1976. godine, sakupivši impresivnih 344 utakmice i osvojivši tri velika trofeja.

Bio je deo generacije koja je londonskom klubu donela prvi FA Kup 1970. godine, a prethodno je sa „Plavcima“ osvojio Liga kup 1965, dok je kruna evropskih uspeha stigla 1971. osvajanjem Kupa pobednika kupova.