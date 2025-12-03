Slušaj vest

Meč je prvobitno prekinut 3. novembra u 42. minutu, kada je potvrđeno da je trener Radničkog Mladen Žižović preminuo, nakon što mu je pozlilo kraj aut-linije.

Pri prekidu utakmice Radnički je vodio sa 2:0, golovima Oadži Salija u drugom i Luaj Ben Hasina u devetom minutu.

U večerašnjem nastavku nije bilo promene rezultata, a Mladost je od 62. minuta igrala sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton pokazan Aleksandru Varjačiću.

Mladost je prekinula niz od tri vezane pobede u Super ligi Srbije i zauzima osmo mesto sa 23 boda, dok je kragujevački tim na 10. poziciji sa 20 bodova, uz utakmicu manje.

U narednom kolu Mladost gostuje Radniku u Surdulici, a Radnički u Kragujevcu dočekuje Partizan.

(Beta)