Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović je zbog povrede završio utakmicu protiv Kaljarija već u prvom poluvremenu.

Po reakciji centarfora Juventusa moglo je odmah da se nasluti da je situacija loša, a to je klub potvrdio nakon detaljnijih pregleda i analiza. Juventus je saopštio da Dušan Vlahović ima povredu visokog stepena dugog mišića primicača.

Iz kluba su poručili da su neophodne konsultacije kako bi se odredio tretman, a italijanski mediji nisu doneli dobru vest.

"Tutosport" navodi da je doneta odluka da Vlahović ide na operaciju.

Vlahović se oglasio nakon povrede, pa je putem Instagrama poslao ohrabrujuću poruku koja će se svideti navijačima Juventusa.

Srpski napadač je napisao "Vidimo se uskoro".