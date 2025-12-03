Slušaj vest

Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović je zbog povrede završio utakmicu protiv Kaljarija već u prvom poluvremenu.

Po reakciji centarfora Juventusa moglo je odmah da se nasluti da je situacija loša, a to je klub potvrdio nakon detaljnijih pregleda i analiza. Juventus je saopštio da Dušan Vlahović ima povredu visokog stepena dugog mišića primicača.

Iz kluba su poručili da su neophodne konsultacije kako bi se odredio tretman, a italijanski mediji nisu doneli dobru vest.

"Tutosport" navodi da je doneta odluka da Vlahović ide na operaciju.

Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Vlahović se oglasio nakon povrede, pa je putem Instagrama poslao ohrabrujuću poruku koja će se svideti navijačima Juventusa.

Srpski napadač je napisao "Vidimo se uskoro".

