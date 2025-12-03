Slušaj vest

Albert Rijera je ekipu Celja vodio na 106 utakmica, osvojivši prošle sezone Kup Slovenije, uz istorijski plasman u četvrtfinale Lige konferencija.

Bivši igrač Liverpula je u Celje došao 2023. godine, nakon što je godinu dana vodio ekipu Olimpije iz Ljubljane. Mandat u Celju nakratko je prekinuo u oktobru iste godine, da bi otišao u Bordo, ali se posle finansijskih problema francuskog kluba ubrzo vratio u Celje.

"Razloga za produženje ugovora je više. Prvo, 'čudovište' koje smo napravali u Celju je još uvek gladno. Gladno novih uspeha. U domaćem prvenstvu, Kupu i u evropskim takmičenjima. Kada kažem da se ekipa Celja može ravnopravno takmičiti sa svakom ekipom u Evropi, u to verujem i iza toga stojim. Imamo mnogo nedovršenog posla. Kao drugo, uvek sam ponavaljao da se u Celju osećam srećnim i voljenim. Ljudi u klubu mi veruju. Ja verujem njima. Naša podrška na stadionu je sve veća. Zašto bi bežao od nečeg tako lepog", rekao je Rijera, preneo je klub.

Rijeru su beogradski mediji prethodnih meseci povezivali sa mogućim dolaskom u Crvenu zvezdu, nakon serije slabijih rezultata crveno-belih u domaćem prvenstvu.

Celje nakon 17 odigranih utakmica zauzima prvo mesto na tabeli slovenačkog prvenstva sa 40 bodova, i ima devet bodova više od drugoplasiranog Maribora.

U četvrtak ekipu Celja očekuje gostovanje Olimpiji u Ljubljani, u utakmici osmine finala Kupa Slovenije.

U Ligi konferencija nakon četiri odigrana kola Celje se nalazi na trećem mestu sa devet bodova, a naredni meč igraju 11. decembra na gostovanju kod Rijeke.

(Beta)